Pressão no Paraguai não assusta o Fluminense

ASSUNÇÃO - O Fluminense faz nesta quarta-feira sua partida mais importante do ano até agora. Em Assunção, o Tricolor enfrenta o Olimpia, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, depois do empate por 0 a 0 em São Januário, na semana passada. O técnico Abel Braga fez mistério sobre a escalação da equipe, que pode ter no meio de campo Thiago Neves, Rhayner ou Rafael Sobis.

Abel fechou para a imprensa o último treino, no estádio do Sportivo Luqueño. A atividade seria no Defensores Del Chaco, local da partida, mas a Associação Paraguaia de Futebol não liberou o treino com chuteiras, só tênis. O Tricolor, então, decidiu transferir sua atividade para outro estádio. Romerito, ídolo nas Laranjeiras, defendeu o Sportivo Luqueño antes de ir para o Tricolor.

Como gol fora de casa é critério de desempate, o Fluminense se classifica para as semifinais em caso de vitória ou qualquer empate que não seja 0 a 0 – único resultado que leva para os pênaltis.

O zagueiro Leandro Euzébio confia na vitória. “Respeitamos o Olimpia, mas temos tudo para sair classificados. Eles foram lá (ao Rio) para poder marcar e conseguiram. Tivemos um volume muito grande de jogo e acredito que aqui possamos aumentar a posse de bola”, disse o zagueiro. “Temos de marcar todo o time deles e manter o foco. Se entrarmos assim, como foi em São Januário, vamos fazer um grande jogo”.

Rafael Sobis não teme a catimba paraguaia ou a pressão da torcida: “Somos uma equipe muito rodada. Esperamos levar isso para dentro de campo e que seja um fator a favor para nós.”