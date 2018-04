Pressionada, Argentina enfrenta a Colômbia nas Eliminatórias da Copa

SÃO PAULO - A cambaleante Argentina joga sob pressão, nesta terça-feira, contra a Colômbia, em Barranquilla. Passadas três rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014, o time do técnico Alejandro Sabella tem mostrado um desempenho muito irregular: uma vitória, um empate e uma derrota.

O time vem de um decepcionante 1 a 1 com a Bolívia em pleno Estádio Monumental de Nuñez e deverá ter várias mudanças. A principal delas será na zaga. Sai Demichelis, que falhou feio no gol da Bolívia, e entra o volante Mascherano, que não reclama mais de um desconforto muscular e costuma jogar como zagueiro no Barcelona. Assim, a vaga no meio de campo será ocupada por Guiñazú. Outra possibilidade é Federico Fernández substituir Demichelis. Nesse caso, Mascherano será mantido no meio.

Também devem deixar a equipe os meias Ricky Alvarez e Javier Pastore para as entradas de Braña e José Sosa.

O principal desafio de Sabella é montar um esquema que faça Messi jogar em um nível - se não igual - pelo menos parecido com o que o melhor do mundo apresenta no Barcelona. Nas Eliminatórias, o craque marcou até agora apenas um gol. Foi na estreia, quando a Argentina goleou o Chile por 4 a 1 e passou ao seu torcedor a falsa impressão de que, enfim, tinha encontrado o rumo.

E Messi sabe da sua responsabilidade. "Não podemos falhar novamente. Temos de ganhar ou ganhar, depois de perder tantos pontos."

Do lado da Colômbia, o técnico Leonel Alvarez prepara uma estratégia anti-Messi. A ideia é impedir que a bola chegue "redonda" ao craque argentino. "É um jogador impressionante porque desequilibra em qualquer lugar do campo, então temos de pressionar até o final", disse o volante Rafael Robayo, que deve ser destacado para grudar em Messi os 90 minutos.

Assim como a Argentina, a Colômbia soma quatro pontos. A vantagem dos donos da casa é que eles atuaram apenas duas vezes - folgaram na primeira rodada.

O último jogo, porém, não foi nada animador. Jogando com o apoio da sua torcida em Barranquilla, os colombianos empataram por 1 a 1 com a Venezuela.

O meia Fredy Guarín, com dores na perna direita, se junta ao atacante Falcao Garcia e ao zagueiro Luis Perea na lista de desfalques colombianos.