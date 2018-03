Pressionada pela Bolívia, Fifa libera jogos na altitude

A Fifa decidiu nesta terça-feira suspender provisoriamente a proibição a partidas de seleções em cidades que estejam acima de 2.750 metros de altitude, atendendo a um pedido da Bolívia para jogar as eliminatórias da Copa do Mundo em Laz Paz. Veja também: Fifa confirma sedes das próximas edições do Mundial de Clubes A entidade máxima do futebol mundial proibiu em dezembro que La Paz, a 3.600 metros de altitude, e Quito, a 2.850 m, fossem sede de jogos das eliminatórias sul-americanas para o Mundial de 2010, por estarem acima do limite de 2.750 metros de altitude. Os jogos só poderiam acontecer nas capitais boliviana e equatoriana se os jogadores do time adversário tivessem uma semana para se adaptar à altura, quando ela fosse de mais de 2.750 metros, e 15 dias, para alturas maiores que 3 mil metros. As seleções, entretanto, só recebem os jogadores dos clubes para seus compromissos com cinco dias de antecedência. A proibição imposta pela Fifa no ano passado irritou a Bolívia, que tem a tradição de disputar jogos internacionais em La Paz, campo mais alto do mundo, a 3.600 metros de altitude. O comitê executivo da Fifa, reunido em Sidney na terça-feira, decidiu suspender a decisão até que se conheçam os resultados completos de um estudo feito sobre a prática do futebol em condições extremas de temperatura, umidade e altura. "O Comitê Médico da Fifa recomenda que as equipes se acostumem, caso joguem em alturas extremas. O Comitê quer examinar isso e outras condições extremas de jogo, como o calor, contaminação ou umidade", disse o presidente da Fifa, Joseph Blatter, em uma coletiva de imprensa. "O presidente do Comitê Médico quer considerar as amplas implicações de jogar futebol em condições extremas, por isso o Comitê Executivo suspendeu provisoriamente a decisão do ano passado, contra jogar em lugares altos". Blatter disse que a Fifa levou em conta a pressão das nações sul-americanas na hora de suspender a proibição. No mês passado, nove federações da Confederação Sul-Americana de Futebol - com exceção do Brasil - fizeram uma declaração de apoio à Bolívia.