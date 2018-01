Pressionado, Abel Braga deve pedir demissão do Inter O casamento do técnico campeão mundial Abel Braga com o Internacional deve terminar em separação na próxima segunda-feira. Com as eliminações precoces no Campeonato Gaúcho e na Libertadores, o treinador está chateado com a forte pressão da torcida e deve apresentar a demissão à diretoria. Abel Braga, que chegou ao Inter no começo do ano passado, entrou para a história do clube ao conquistar os títulos da Libertadores e do Mundial de clubes da Fifa. O treinador até tinha o aval da diretoria para continuar no Brasileirão, mas irá deixar o cargo por não ter um clima legal. Curiosamente, o treinador é um dos favoritos para assumir o Fluminense, que neste sábado rescindiu contrato com Joel Santana. O técnico, que também chegou a ser procurado pelo Corinthians, antes da contratação de Carpegiani, ainda têm propostas de clubes do Oriente Médio e de Portugal. A diretoria do Inter ainda não confirmou a saída de Abel Braga, mesmo assim, já pensa no nome do substituto. O favorito para o cargo é Tite, que no ano passado comandou o Palmeiras no Brasileirão e atualmente está sem clube. Outro que pode pintar é Alexandre Galo, do Sport.