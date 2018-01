Pressionado, Chivas libera jogadores Os quatro jogadores que defenderão o Chivas de Guadalajara contra o Boca Juniors nesta terça-feira, pela Copa Libertadores da América, viajarão logo depois da partida para a Alemanha, onde vão disputar a Copa das Confederações, segundo informou a Federação Mexicana de Futebol no início da noite desta segunda-feira. A decisão é conseqüência da ameaça feita pelo presidente da Fifa, Joseph Blatter, que prometeu punir o Chivas e a seleção mexicana se os jogadores não disputassem a Copa das Confederações. Eles estavam inscritos e haviam sido dispensados para defender o clube na Libertadores. Os atacantes Bravo e Medina, o meia Morales e o goleiro Corona haviam sido liberados pela federação para a partida contra o Boca Juniors, mas o Chivas pretendia continuar com ao menos dois deles para a disputa da semifinal da Libertadores. Alberto de la Torre, presidente da federação mexicana, disse que falou com o diretor da competição para avisá-lo que os jogadores chegarão à Alemanha antes da partido contra o Japão, na quinta-feira. O diretor do Chivas, Ivar Sisniega, disse que para o clube "a seleção é mais importante" e que a participação dos jogadores na Libertadores "é um caso especial".