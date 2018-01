Pressionado, Corinthians busca vaga Pressionado por duas derrotas consecutivas e ainda abatido pela contusão de Vampeta, o Corinthians enfrenta o Fenix, do Uruguai, às 21h40, desta quarta-feira, no Pacaembu, precisando de um ponto para se classificar à segunda fase da Taça Libertadores da América. Se vencer, além da classificação, o time paulista garante primeiro lugar do Grupo 8. O atacante Gil - que volta ao time depois de ter sido poupado na estréia no Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians perdeu por 3 a 0 para o Atlético Mineiro - admite que o time entra em campo pressionado. ?Precisamos resolver isso (a classificação) neste jogo. A torcida quer uma vitória hoje e nós também. Não podemos adiar a classificação para a última rodada?, disse. Na última rodada desta fase, o Corinthians enfrenta o The Strongest, da Bolívia, em La Paz, numa altitude próxima dos 3.800 metros. Além de Gil, voltam ao time o lateral-esquerdo Kléber, o meio-campista Fabinho e o atacante Liédson. O Fenix terá dois desfalques: o zagueiro Aguiar e o meio-campista Liguera. VAMPETA - A diretoria do Corinthians anunciou no início da tarde, que o volante Vampeta será operado do joelho pelo médico Moisés Cohen, ortopedista especialista em lesões no joelho. A expectativa até o final da manhã era de que o jogador fosse operado pelo ex-médico do clube, Joaquim Grava. A data da cirurgia ainda não foi definida. O jogador teve o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo rompido na partida contra o Atlético. Inicialmente, só deverá voltar a jogar em 8 meses.