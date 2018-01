Pressionado, Cruzeiro exibe preocupação defensiva para duelo com o Coritiba A necessidade de superar o Coritiba, neste domingo, no Mineirão, não pode levar o Cruzeiro a se arriscar de modo exagerado e esquecer as preocupações defensivas. Essa foi a avaliação do zagueiro Manoel, que destacou a constante preocupação do técnico Mano Menezes em deixar o time mais consistente e seguro.