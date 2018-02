Pressionado, Dorival encara 'final' contra o Ituano na quarta-feira

O São Paulo vai disputar apenas a sua oitava partida pelo Campeonato Paulista, quarta-feira, contra o Ituano, em Itu. Mas o jogo pode ser apontado como uma "final" para o técnico Dorival Jr., pressionado no cargo após a derrota para o Santos. Um novo resultado negativo pode tornar o clima bastante pesado.

+ Robson Morelli - São Paulo joga bem, mas peca na finalização e perde o segundo clássico

Dorival considera injustas as duas derrotas, tanto para Corinthians como para Santos. "Acho que não tem outra palavra (injusta). O Santos fez um grande ataque, foi cirúrgico, foi a única possibilidade real de gol. Não demos outra oportunidade", disse o treinador são-paulino. "Ao contrário, criamos inúmeras e não fomos felizes na nossa definição. Temos que conviver com esse tipo de situação. A equipe está mudada, tem outro comportamento, quer muito buscar um acerto. É bem diferente do que víamos no passado, uma equipe insegura."

Apesar das críticas da torcida, que esboçou um início de vaia no Morumbi logo após o fim do jogo e foi esperar a saída do time do Morumbi para protestar, Dorival preferiu prever um futuro melhor. "Fizemos um grande jogo, não temos que analisar unicamente o resultado, mesmo que o quiséssemos demais. E buscamos. É natural sair decepcionado pelo que se espera, se produz em 90 minutos, e não alcance. A decepção é pelo que fizemos em campo, por merecer um resultado muito melhor."