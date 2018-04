Pressionado, Fla busca 1ª vitória Pressionado pelos últimos maus resultados e com a briga do técnico Carlos Alberto Torres com parte da torcida organizada do clube, o Flamengo tenta nesta quarta-feira a primeira vitória no Torneio Rio-São Paulo, quando enfrenta a Portuguesa, às 21h40, no Canindé. O time tem cinco desfalques e, por isso, o treinador terá que escalar jogadores da "equipe reserva" que está disputando o Campeonato Carioca. Os desfalques do Flamengo são: o goleiro Júlio César, o zagueiro Juan e o meia Juninho Paulista que estão na seleção brasileira. Além disso, o volante Leandro Ávila, com dores na coxa direita, e o lateral-esquerdo Cássio, que deve ter seu passe emprestado ao Internacional-RS, também desfalcam a equipe. Com tantos problemas, Torres optou por escalar o goleiro Clemer, o zagueiro Flávio, o lateral-esquerdo Ânderson, o volante Jorginho e o meia Felipe Melo. A revelação das divisões de base rubro-negra, o atacante Andrezinho, continua como titular. O lateral Ânderson e o meia Felipe Melo são jogadores das divisões de base do Flamengo. Já o zagueiro Flávio, de 26 anos, chegou ao clube no final do ano passado. Apesar de ainda não estar no melhor da sua forma física, o meia Petkovic deve ser confirmado como titular. O Rubro-Negro ainda não venceu no Rio-São Paulo e uma vitória contra a Lusa é vital para que o time retome a confiança, abalada pela perda do título da Copa Mercosul e pelas vaias dos torcedores, na partida contra o Guarani. Mas, o clima tenso, causado pelas declarações de Torres, que chamou de "vagabundos meia dúzia de torcedores", pode prejudicar ainda mais a equipe.