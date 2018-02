Pressionado, Fluminense enfrenta Madureira na Taça Rio Sob pressão, o Fluminense enfrenta neste sábado, às 15h15, o Madureira, em um campo que poderia ser considerado neutro, o do Bangu. Mas como o adversário costuma treinar no local e jogou várias vezes ano passado no Estádio de Moça Bonita, pode-se dizer que o Fluminense vai atuar na casa do Madureira. O jogo é válido pela terceira rodada da Taça Rio. Uma derrota pode significar praticamente a eliminação do Fluminense do Estadual do Rio. E os problemas do time se agravaram nos últimos dias. Primeiro, com o insucesso no clássico de domingo passado, quando perdeu para o Botafogo por 1 a 0. Depois disso, surgiu a contusão do meia Carlos Alberto, que será reavaliado momentos antes do jogo, e o caso mais grave, o do envolvimento do zagueiro Renato Silva com drogas. O jogador foi flagrado no exame antidoping pois havia fumado maconha antes de uma partida contra o Volta Redonda, dia 28 de janeiro. Para o técnico Joel Santana, os dias conturbados atrapalharam a preparação, mas podem também ter ?motivado o elenco a dar uma resposta?. ?Se a vitória vier, nada será como antes?, disse. No Madureira, o técnico Alfredo Sampaio ressaltou a importância da partida para as pretensões do time suburbano na competição. ?É mais um jogo difícil e muito importante para nós. O grupo está focado e ciente de que a vitória sobre o Fluminense é fundamental para o nosso objetivo, que é a classificação às finais do segundo turno?, disse. Ele levará a campo a equipe titular. MADUREIRA x FLUMINENSE Madureira - Everton; Claudemir, Léo Fortunato, Odvan e Amarildo; André Paulino, Wagner, Maicon e Zé Augusto; Marcelo e Muriqui. Técnico: Alfredo Sampaio. Fluminense - Fernando Henrique; Carlinhos, Luís Alberto, Thiago Silva e Junior Cesar; Fabinho, Romeu, Carlos Alberto (David) e Cícero; Alex Dias e Soares. Técnico: Joel Santana. Árbitro - José Alexandre Barbosa Lima. Horário - 15h15. Local - Estádio de Moça Bonita, em Bangu.