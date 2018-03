Pressionado, Juventude recebe o Guarani O Juventude encara o jogo deste domingo, às 16 horas, contra o Guarani, no Estádio Alfredo Jaconi, como de alto risco. É que será o reencontro da equipe com a torcida depois da vexatória derrota por 7 a 0 para o Goiás sofrida no domingo passado, em Goiânia. As relações entre a equipe e a torcida ficaram estremecidas após o fiasco no Serra Dourada. Houve muitas reclamações e críticas contra a direção e a comissão técnica. Na terça-feira à noite, depois de uma reunião de duas horas, os dirigentes decidiram manter o técnico Cristóvão Borges no comando da equipe. E ficou a promessa de reforços para o grupo. Para este domingo, a equipe terá duas novidades. A primeira é a estréia do zagueiro Neguete, ex-Atlético-MG. Com ele, Cristóvão Borges poderá repetir uma tática que deu ótimos resultados no ano passado, usando Filipe Alvim como zagueiro e ala. Antes, por falta de opções, Alvim tinha que ficar preso na zaga. A segunda novidade é o retorno do volante Fernando, recuperado de lesão. Formado nas categorias de base do clube, Fernando esteve no ano passado no Grêmio, emprestado. Ele voltou ao Juventude nesta temporada e disputou a primeira fase do Gaucho, quando sofreu uma lesão que o tirou da equipe por mais de um mês. Cristóvão Borges recomenda tranqüilidade aos jogadores, afirmando que "o Guarani sabe da situação e vai tentar tirar proveito. Mas o grupo reagiu bem nos treinos da semana e está pronto para encarar as dificuldades". Os dirigentes também estão pedindo um pouco de compreensão aos torcedores. Negócios - Outro assunto em pauta no Juventude é a negociação de jogadores como Fernando, Michel e Marcelo. Há contatos com clubes do exterior, de países como Portugal e Coréia do clube, embora os atletas devam sair apenas na metade do ano. Estima-se que o Juventude deverá receber cerca de US$ 2 milhões, um valor que possibilitaria colocar as finanças em dia.