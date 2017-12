Pressionado, Luxemburgo ataca imprensa Bastante pressionado e correndo risco de demissão, o técnico Vanderlei Luxemburgo resolveu criticar a imprensa. Antes de viajar para San Sebastian, onde o Real Madrid enfrenta o Real Sociedad no domingo, pelo Campeonato Espanhol, o brasileiro deu entrevista coletiva neste sábado e disse sofrer um ?ataque pessoal? da mídia e que está ?faltando respeito? com ele. ?Estamos jogando quarta e domingo com jogadores contundidos?, justificou o treinador, lembrando de seu passado vitorioso no futebol brasileiro. ?Mas a imprensa não quer saber disso, porque só criticam o Luxemburgo. Sou profissional e as pessoas não sabem como trabalhei no Brasil, não avaliam a minha capacidade profissional.? Depois de seguidos maus resultados e de ouvir vaias da torcida, Luxemburgo também mostrou confiança na recuperação do Real. ?Com a experiência que tenho, tenho certeza que vamos dar a volta por cima?, avisou o técnico, sem medo de ser demitido. ?Gosto das críticas ao trabalho, mas não do ataque pessoal.? ?Entendo que a torcida proteste, mas não a imprensa. Tem que haver respeito?, afirmou Luxemburgo. ?Se tenho contrato até julho, porque vão me demitir se tenho capacidade. É preciso dar tempo.? Mesmo assim, após todo esse discurso, Luxemburgo deve ser demitido se o Real perder neste domingo. E ele, mais uma vez, terá problemas para escalar o time. Contundidos, Ronaldo e Raúl são desfalques certos. E Beckham, mesmo com dores nas costas, deve jogar no sacrifício.