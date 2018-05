Pressionado, Ney Franco quer reação do Vitória em casa

SALVADOR - Pressionado pelos maus resultados na temporada - eliminação precoce na Copa do Nordeste, derrota para o rival Bahia na final do Campeonato Baiano e eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, na última quinta-feira, em Salvador, para o J.Malucelli-PR -, o técnico do Vitória, Ney Franco, admitiu que vive um "momento delicado" à frente do time e que ainda procura um conjunto que "dê liga" para a disputa do Campeonato Brasileiro. "O alerta está ligado", admitiu.

Depois da derrota para o Internacional na estreia, por 1 a 0, em Porto Alegre, o Vitória recebe o Atlético Paranaense, neste domingo, às 16 horas, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela segunda rodada, para tentar afastar a má fase.

Como o time precisa do triunfo, o treinador deve sacar um dos volantes - provavelmente Neto Coruja - para apostar em uma formação com três atacantes, com William Henrique fazendo companhia a Marquinhos e Dinei.