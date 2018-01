Pressionado, Parreira faz mistério Carlos Alberto Parreira não será demitido se o Brasil sair nesta quarta-feira da Copa das Confederações, eliminado pelo Japão de Zico. Nem o grupo de jogadores será destroçado com a eventual desclassificação prematura. A CBF sustenta a permanência do treinador pelo menos até o fnal do Mundial de 2006. Seguro no cargo e consciente de que usa o torneio para observações, ele anunciou mudanças no time titular sem revelar os nomes. Mistério total na decisão contra os japoneses, às 15h45 (horário de Brasília), em Colônia, na Alemanha. A situação da seleção não é tão complicada. Para chegar às semifinais tem, no mínimo, de empatar com o Japão. Se vencer por uma boa margem de gols pode até garantir o primeiro lugar do grupo B, desde que o México sofra uma derrota para a Grécia. Não é difícil. Mas uma derrota significaria problemas. Parreira perderia um valioso campo de observações e sofreria a tormenta que costuma sacudir a seleção nos resultados adversos. "Você acha que a opinião pública no Brasil está preocupada como uma derrota da seleção na Copas das Confederações?" perguntou Parreira para responder a uma pergunta depois do treino de terça-feira. "Não existe essa preocupação. Não estou preocupado. Viemos aqui para avaliações, observações." Parreira usou como argumento as derrotas que o Brasil já teve na Copa das Confederações. "Perdemos em 1999 (México), 2001 (Coréia e Japão) e 2003 (França). Nunca foi um desastre", insistiu o treinador. Pode não ter sido um desastre, mas em 2001 o técnico Emerson Leão foi demitido do cargo quando a seleção saiu da Copa das Confederações disputada na Ásia. O então técnico Zagallo também sofreu na pele depois da vexatória campanha do Brasil na inexpressiva Copa Ouro, em 1998, nos Estados Unidos. Na ocasião, quando Zagallo retornou ao Rio, a CBF fez uma intervenção na comissão técnica nomeando Zico de supervisor e Paulo Paixão na preparação física. O treinador aceitou para não perder a chance de ir ao Mundial da França em 98. Agora, não se cogita uma intervenção. Ricardo Teixeira, presidente da CBF, está na Alemanha desde o início da Copa das Confederações. Acompanhou os dois jogos do Brasil e ainda não fez críticas severas ao time. Nesta quarta-feira, antes do jogo com o Japão, Ricardo Teixeira irá visitar a concentração para almoçar com os jogadores e a comissão técnica. Seguro no cargo, Parreira muda a seleção para enfrentar o Japão. O goleiro Marcos e o lateral-esquerdo Léo estão confirmados nas vagas de Dida e Gilberto. E o resto do time está cercado de suspense. "É claro que tenho o time definido na cabeça. Só anuncio momentos antes do jogo", disse o treinador. "Não sabemos de nada. O Parreira só comentou que iria fazer muitas mudanças", contou Juninho Pernambucano, nome forte para iniciar a partida na vaga de Kaká. "No Milan estou acostumado a esse tipo de situação. Há o revezamento, isso motiva todos os jogadores", revelou Kaká, sem contestar a sua iminente saída do time. Renato e Gilberto Silva têm boas chances de jogar nos lugares de Zé Roberto e Emerson. E o ataque deve ter Adriano e Robinho. Mudanças a granel de um técnico que, parece, navega como um transatlântico em águas calmas no comando da seleção brasileira. Parreira não acredita que o Japão venha a ser um tsunami.