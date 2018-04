Pressionado por resultados ruins e zona da degola, Avaí recebe o Flamengo

A equipe, que passou dois dias de treinos em Águas Mornas, no interior de Santa Catarina, ocupa a 16.ª posição no Brasileirão, com 1 ponto, e só não começou a rodada na zona da degola porque fez um gol a mais que o Joinville. Para superar esta má fase, o treinador Gilson Kleina realizou treinamentos com os portões fechados e ensaiou jogadas de impacto para o duelo contra o Flamengo.

O treinador adiantou partes da equipe, mas não revelou algumas definições. "Penso em jogar com um jogador de área ou jogadores rápidos na frente, com Anderson e Hugo. O Pablo faz bem as duas funções e no ano passado ele foi considerado um dos melhores jogadores. Ele foi quem mais sofreu falta nesse Brasileiro, tem uma transição rápida e se adapta muito bem nessa situação", declarou Gilson Kleina.

Sobre a opção por dois volantes, o técnico foi bem enfático. "A gente tem por filosofia administrar a coerência. Tudo no futebol é como você administra o vestiário. Temos o Eduardo Costa motivado, não só ele, mas outros jogadores estão sendo motivados. O Edu está com níveis de força, equilibrado, participando do jeito que gosta, um jogador líder, acima da média. Ainda nesse momento vamos trabalhar com os dois volantes que estamos começando", encerrou.

Provável companheiro de Anderson no ataque, Hugo estreou no último fim de semana contra o Internacional. Artilheiro do Volta Redonda no último Campeonato Carioca, ele passou em branco no primeiro jogo oficial, mas saiu otimista com o desempenho do time e confiante para enfrentar um adversário que conhece bem.

"Joguei contra o Flamengo no Carioca, uma equipe leve, rápida, joga para cima, tem um excelente treinador que é o Luxemburgo. Mas temos totais condições de sairmos vitoriosos contra eles no domingo, dentro de casa, com nosso torcedor. Domingo é vitória de qualquer jeito", afirmou o atacante.