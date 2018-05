Pressionado, Renato Augusto recebe cobrança de Mano no Corinthians

SÃO PAULO - Renato Augusto está no paredão no Corinthians. O técnico Mano Menezes mandou uma mensagem cifrada para o meia, que ainda não conseguiu engatar uma série de jogos no clube por causa das seguidas lesões. O treinador evita falar abertamente sobre o armador. Mas usou uma reunião com o grupo para cobrá-lo indiretamente.

"O que eu quero para jogadores do grupo, e disse a todos, é que estejam no mesmo patamar de confiança para utilizá-los. É muito ruim se apoiar em alguém com dúvida. A gente aposta e com frequência ele sai. Quero tomar decisões com confiança em quem esteja em condições", afirma o técnico.

Mano vem apostando na dupla entre Renato Augusto e Jadson desde a queda no Paulistão. São vários dias de treinos para entrosar a dupla. Acontece que na quinta-feira o camisa 8 queixou-se de dores no joelho e assustou.

"Realmente ele sentiu um pequeno desconforto, sensibilidade e, em função de seu histórico (seguidas lesões), se preocupou. Tentamos tranquilizá-lo. A parte mais difícil, quando se tem sequência de lesões, é convencer a cabeça do próprio jogador. Deixá-lo confiante de que ele não tem nada. Nosso departamento médico já tem essa certeza", passa calma Mano, já com Renato Augusto relacionado para o confronto com o Atlético-MG, no domingo, na estreia do Brasileirão.

A sombra de Elias (o reforço estreia somente na décima rodada) também aflige Renato Augusto. Contratado no dia 20 de dezembro de 2012, logo após a conquista do Mundial, ele entrou em campo em apenas 36 jogos, marcando somente três gols. Pior, ainda não conseguiu atuar por 90 minutos na temporada.

"Renato só ficou ausente ontem (quinta-feira), reagiu bem e está relacionado. Avaliaremos se ele inicia ou entra no decorrer do jogo. Temos de iniciar com quem estiver em condição melhor", prega Mano, na verdade fazendo uma pequena pressão.