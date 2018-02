Pressionado, São Paulo estréia no Sul A partida é a estréia de uma série de 46 jogos que a equipe vai disputar no Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo quer entrar em campo contra o Juventude, às 16 horas, em Caxias do Sul, com espírito de decisão. Até porque os jogadores e o técnico Oswaldo de Oliveira continuam sendo pressionados pela torcida, ainda inconformada com a perda do título paulista. Leia mais no Estadão