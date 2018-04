Prestes a voltar de suspensão, Guerrero marca e Flamengo vence jogo-treino

O Flamengo recebeu uma ótima notícia nesta quinta-feira, com a boa atuação de Paolo Guerrero no jogo-treino diante do Tigres, no Ninho do Urubu. Entre os reservas do time carioca, ele marcou um gol e foi um dos destaques da goleada por 4 a 0, mostrando estar em boa forma para o retorno aos gramados.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

Guerrero vive os últimos dias da suspensão de seis meses aplicada pela Fifa pelo uso de doping. Sem atuar em 2018, o peruano voltou recentemente aos treinos com os companheiros e poderá retornar oficialmente aos gramados em duas semanas, no dia 3 de maio.

Nesta quinta, ele reforçou o time reserva no jogo-treino e se destacou ao lado de outro veterano que luta para voltar ao futebol: o meia Ederson. O jogador, recuperado de um câncer no testículo, também marcou um gol e mostrou estar próximo do retorno. Ele não atua desde 11 de junho do ano passado.

A atividade desta quinta-feira foi dividida em três tempos de 30 minutos, e o Flamengo deu início à vitória no primeiro, quando Marlos Moreno marcou. A equipe atuou com: César; Pará, Léo Duarte, Thuler e Trauco; Jonas, Willian Arão e Jean Lucas; Marlos Moreno, Geuvânio e Lincoln.

Na segunda etapa, jogaram: Julio Cesar; Pará, Thuler, Romulo e Trauco; Ronaldo, Jean Lucas, Geuvânio, Ederson e Marlos Moreno; Guerrero. O peruano marcou o segundo gol e ainda sofreu o pênalti do terceiro, cobrado por Ederson.

Na última parte da atividade, os garotos ganharam espaço, mas foi um gol contra do adversário que definiu o placar. O Flamengo atuou com: Thiago; Kleber, Dener, Gabriel e Ramon; Ronaldo, Romulo e Jajá; Samuel, Ederson e Guerrero.

Enquanto os reservas foram a campo, os titulares realizaram trabalho regenerativo na parte interna do CT. O Flamengo apenas empatou com o Independiente Santa Fe quarta-feira, no Maracanã, pela Libertadores, e tentará a recuperação contra o América-MG, sábado, em casa, pelo Brasileirão.