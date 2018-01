Preto Casagrande está fora por 15 dias O meia Preto Casagrande desfalcará o Fluminense na partida contra o Santos, neste domingo, em Volta Redonda, pelo Campeonato Brasileiro. Ele sofreu estiramente no músculo posterior da coxa direita durante o clássico contra o Flamengo, na quarta-feira, e não terá condições de jogo por 15 dias. Em compensação, o técnico Abel Braga já poderá contar com o zagueiro Gabriel Santos, o lateral-esquerdo Juan, o volante Arouca e o atacante Beto, que cumpriram suspensão na última rodada. O meia Felipe, porém, somente tem previsão de retorno no confronto contra o Internacional, no dia 2 de outubro, em Porto Alegre. Abel Braga conversará nesta sexta com os jogadores, nas Laranjeiras, sobre a importância de derrotar o Santos para não se distanciar do líder Internacional, que soma 50 pontos ? três a mais que o Fluminense. Para ele, a partida de domingo tem pinta de decisão. Reforço - Um dia antes do término das inscrições para o Campeonato Brasileiro, o volante Marcão acertou seu retorno ao Fluminense. Ele deixou o clube para se aventurar no Qatar, mas pediu para ser dispensado em menos de um mês. Ele assinou contrato até o fim de 2005. ?Foi uma reconciliação fácil. Nunca cobrei nada do Fluminense e estou muito feliz. Na vida, a gente passa por algumas situações inesperadas, mas tudo serve como aprendizado?, declarou Marcão, que teve sua contratação facilitada pela contusão de Preto Casagrande. ?Estou bem fisicamente e pronto para ajudar a equipe?.