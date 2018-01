Preto Casagrande fica no time titular O técnico do Fluminense, Abel Braga, vai manter o meia Preto Casagrande no lugar de Diego no confronto contra o Paysandu, domingo, em Belém, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão do treinador tem duas razões: ele não quer pôr em campo um atleta já negociado com o exterior, até mesmo para preservá-lo, e, ao mesmo tempo, quer melhorar o entrosamento do meio-de-campo tricolor, sem Diego. Diego, revelado nas categorias de base do Fluminense, teve foi negociado com um empresário português, que vai repassá-lo a um clube europeu - possivelmente ao Benfica, de Portugal. Felipe - O julgamento em última instância do meia Felipe pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) será realizado nesta quinta-feira. O jogador foi condenado a 180 dias de suspensão por ter desferido um soco no volante Marcos Mendes, do Campinense-PB, pela Copa do Brasil.