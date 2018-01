Preto, do Santos, passa por cirurgia O zagueiro Preto está sendo submetido na tarde desta terça-feira a uma cirurgia em sua perna esquerda, pois a ressonância magnética indicou a ruptura dos ligamentos na altura do tornozelo. Ele também sofreu fratura da fíbula no jogo em que o Santos empatou com o São Caetano, no último sábado, e a contusão irá afastá-lo do futebol este ano, devendo retornar dentro de aproximadamente seis meses. O médico Gustavo Ghedini, que operou o goleiro Fábio Costa no ano passado por um problema idêntico, é o cirurgião e a intervanção cirúrgica deve demorar duas horas.