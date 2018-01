Preto faz treino físico na segunda O zagueiro Preto, operado na terça-feira, começará a trabalhar fisicamente a partir de segunda-feira, informou o médico Carlos Braga. Treino com bola, porém, só dentro de quatro meses. "A cirurgia foi tão boa que não deve existir nenhum problema de articulação e o jogador, completamente são, vai continuar a vida normal", explicou Braga. Essa não foi a única boa notícia hoje no CT Rei Pelé. A outra foi o nascimento de Ruan, filho de Narciso, ocorrido na noite de terça-feira, proporcionando ao atleta uma das melhores semanas de sua vida, já que Leão havia anunciado na segunda-feira que ele será relacionado para o jogo de domingo contra o Atlético-PR. No campo político, o clube conseguiu hoje cassar no, Tribunal de Justiça, a liminar conseguida pela oposição, para sustar a reunião do Conselho Deliberativo, realizada na quinta-feira, para aprovar o novo estatuto com a emenda que permite ao atual presidente Marcelo Teixeira disputar sua segunda reeleição para o cargo. Depois do treino, toda a diretoria se reuniu com a comissão técnica e com o grupo de jogadores, como sempre acontece na véspera de um jogo internacional.