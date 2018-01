Preto sofre fratura no tornozelo direito Foi constatada hoje a fratura do tornozelo direito do zagueiro santista Preto. A contusão aconteceu na partida de sábado contra o São Caetano. Seu pé ficou preso e ele torceu o corpo, quebrando o osso. O jogador, que será operado, só terá condições de atuar em 2004. "Houve a fratura da fíbula. Faremos uma operação para antecipar sua volta aos gramados. No entanto, o tempo de recuperação do Preto impedirá que retorne ainda em 2003", lamentava hoje o médico Carlos Braga. Pelo menos, Leão deverá poder contar com Alex contra o Cienciano, do Peru, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, na Vila Belmiro. O zagueiro não atuou contra o São Caetano. Ele teve problemas estomacais no aquecimento para o jogo. Mas já está liberado. Foi por causa do problema inesperado de Alex que Preto jogou no sábado. Leão ainda quer estudar que melhor time colocar contra os peruanos. Como o treinador pretende conquistar a Copa Sul-Americana é mais do que provável que escale o time titular. Sem poupar ninguém. Para a zaga, o treinado poderá contar com o retorno de André Luiz que, suspenso, não enfrentou o São Caetano. Pereira expulso no sábado pelo Brasileiro poderá ficar no banco de reservas. Além de Preto, outra baixa contra o Atlético Paranaense, domingo, será Léo. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo.