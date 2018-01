Preto troca o Santos pelo Fluminense O Santos perdeu nesta segunda-feira o volante Preto Casagrande para o Fluminense. O gerente de futebol do clube, Ilton José da Costa, bem que tentou mantê-lo no elenco do campeão brasileiro, mas não conseguiu. Na manhã desta segunda-feira, Ilton José da Costa teve uma reunião com o jogador para tentar renovar seu contrato, mas não obteve sucesso. À tarde, Preto Casagrande seguiu para o Rio de Janeiro, para acertar com o Fluminense. O Santos aguarda ainda uma definição entre o lateral-direito Paulo César e o Paris Saint-Germain, mas já procura um jogador para a posição. "Temos que trabalhar com a hipótese de o PC não voltar e, como só temos o Flávio como especialista na posição, precisaremos de outro atleta", disse Ilton José da Costa. Gabriel, dispensado pelo São Paulo, seria a alternativa.