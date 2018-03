Preto volta 40 dias depois ao Bahia O retorno do meia Preto, depois de um afastamento de 40 dias recuperando-se de uma contusão, será a grande novidade do Bahia para a partida deste domingo contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O técnico Evaristo de Macedo, no entanto, não poderá contar com o volante Jair, suspenso, e pode ficar também sem o meia Luiz Alberto, que voltou a sentir uma contusão da coxa e está ameaçado de não jogar. Caso Luiz Alberto seja vetado, Evaristo deve escalar Ramos para a sua vaga.