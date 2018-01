Previsão de chuva no jogo do Brasil Barranquilla, cidade que a Colômbia escolheu como sede para a sua partida contra o Brasil, domingo, pelas Eliminatórias sul-americanas, foi açoitada quarta-feira por um vendaval, que antecedeu a uma tempestade. Tudo isso em meio a uma temperatura que chegou a atingir 45 graus. O vendaval atingiu casas, escolas, bares e empresas telefônicas, deixando um saldo de 500 desabrigados. Cem casas de dez bairros do lado sudeste da cidade foram destelhadas pela ação dos ventos e das árvores. O Hospital Geral de Barranquilla também foi afetado pelo vendaval. Quatro unidades foram destelhadas e 50 pacientes tiveram de ser transportados para o piso do hospital, onde foram atendidos outros feridos que chegavam. Os diretores do hospital calcularam um prejuízo de 800 milhões de pesos, aproximadamente R$ 110 mil. O Ideam (Instituto de Estudos Atmosféricos e Meteorológicos) atribuiu o fenômeno climático à alta temperatura e às mudanças de pressão. "Descartamos a influência do furacão Fabián, que percorre o norte do continente. O vendaval foi causado por uma onda de calor e o choque de uma zona de alta pressão com uma de baixa pressão, explicou Alex Angel, funcionário do Ideam. A Zona Franca e Industrial e centros educativos também foram prejudicados pelo vendaval. O Corpo de Bombeiros e a Polícia passaram a tarde desta quinta recolhendo árvores e postes caídos nas ruas. O jogo entre Brasil e Colômbia começará domingo às 18 horas (horário de Brasília). Segundo o serviço meteorológico, há possibilidade de muita chuva .