Previsão para sábado: um espetáculo na Vila O técnico Leão espera que o Santos x Cruzeiro deste sábado, às 16 horas, na Vila Belmiro seja um grande espetáculo de futebol, pela qualidade técnica dos dois times. Ele ainda mantém a dúvida de quem será o substituto de Paulo Almeida, suspenso e pode escalar Fabiano que hoje treinou na função. "Isso ainda não está definido, pois há muito tempo Fabiano não joga como volante e estava um pouco perdido. Esse é um desfalque importante porque Paulo Almeida deveria ser o marcador de Alex, o articulador de jogadas de ataque do adversário.? Uma das hipóteses de Leão é colocar Renato nessa função de marcar Alex e há ainda a possibilidade de ele colocar em campo o novato Daniel. "Ele é um jogador da posição mas atua mais como um segundo volante, é mais jovem e temos que tomar um pouco de cuidado, mas existe essa possibilidade". o zagueiro Alex acha que o principal trabalho de seu time será segurar o seu xará. "O zagueiro não está preocupado com o desfalque de André Luiz, seu companheiro de zaga . "Temos jogado juntos eu e o Preto e não deveremos ter problemas, embora o Cruzeiro seja um time muito perigoso, de muita qualidade e que exigirá toda a nossa atenção". Ele acha que um dos pontos positivos é a ausência de Luizão, mas recomenda cautela especial em relação a Deivid. Alex disse que "é muito difícil o time ficar 32 partidas sem perder, e o Cruzeiro demonstra que tem qualidades para isso". Mas o zagueiro lembrou que o Santos tem a melhor defesa do campeonato e espera que seja um duelo dos mais emocionante do futebol. Lembrou também que o Santos tem um ótimo ataque. "Dessa forma, assim como nós estamos preocupados com eles, haverá uma preocupação deles com os nossos atacantes. O goleiro Fábio Costa já estava com a cabeça no lugar, depois de defender três pênaltis no jogo contra o Nacional e garantir a vaga do Santos para a próxima fase da Libertadores. Ele conhece bem dois jogadores do Cruzeiro: Deivid e Alex. "Eles são muito perigosos e merecem atenção especial, mas não podemos nos esquecer dos demais jogadores do Cruzeiro que formam uma das equipes mais fortes do futebol brasileiro". Fábio Costa entende que por ter jogado com Alex desde 92 em várias categorias da seleção brasileira, pode ajudá-lo nessa partida. "Conhecendo o jogador sabemos mais ou menos o que ele pode fazer, e aqui fica menos difícil". Ele acha que a festa feita depois da grande atuação na quarta-feira, não irá prejudicar o seu futebol hoje. "Aquilo já passou e agora temos que conseguir essa vitória, pois pretendemos chegar na ponta deste campeonato também". Se Fabiano jogar haverá um outro duelo na Vila Belmiro. Ele atuará no mesmo espaço que Maldonado e os dois são genros do técnico Vanderley Luxemburgo. "Espero que o resultado seja positivo para nós, para tirar um sarro, pois lá são dois contra um.? Ele acha que Vanessa, sua mulher, tem que torcer pelo Santos. E brincando, comentou "afinal sou eu que levo o pão para dentro de casa".