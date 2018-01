Primavera amplia vantagem na B-2 O Primavera de Indaiatuba ampliou sua vantagem para cinco pontos dentro do Campeonato Paulista da Série B-2 ao vencer o Penapolense, por 1 a 0, neste domingo à tarde. O time agora soma 41 pontos contra 36 pontos dos vice-líderes: Rio Claro e Santaritense. Um dos principais jogos da rodada aconteceu em Monte Azul Paulista, onde o Monte Azul (35 pontos) venceu o Rio Claro por 2 a 0. Ainda lutando para encostar nos líderes, o Guaratinguetá (31) apenas empatou em casa diante do Santacruzense (27), por 1 a 1, perdendo o ponto extra no pênaltis (3 a 2). A maior goleada foi registrada em Lençóis Paulista, onde o Lençoense (28) fez 7 a 0 no Radium de Mococa (10). O São Bernardo continua sendo o pior time da competição, com apenas um ponto, tendo perdido para o Linense, por 2 a 1. Confira os resultados: Lençoense 7 x 0 Radium; Guaratinguetá (2) 1 x 1 (3) Santacruzense; Primavera 1 x 0 Penapolense; Linense 2 x 1 São Bernardo; Monte Azul 2 x 0 Rio Claro; Capivariano 2 x 1 Guarujá; Santa Ritense 2 x 1 Ecus e Palmeirinha 2 x 1 Jalesense.