Primavera amplia vantagem na B2 O Primavera de Indaiatuba abriu vantagem de oito pontos na liderança do Campeonato Paulista da Série B-2, após a realização da 24ª rodada neste domingo. O líder tem 56 pontos, enquanto os vice-líderes - Rio Claro e Monte Azul - somam 48. Campeão e vice vão disputar a Série B-1 na próxima temporada. O Primavera confirmou seu favoritismo e goleou o Guarujá por 4 a 1, em Indaiatuba. Além disso, contou com as derrotas de seus principais concorrentes. O Rio Claro perdeu por 3 a 1 para o Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, enquanto o Monte Azul foi derrotado por 2 a 1 para o Penapolense. O Santa Ritense também está na briga pelo acesso, aproveitando bem os tropeços dos adversários. O time empatou com o Radium por 2 a 2, em Mococa, mas levou vantagem na cobrança das penalida des máximas - 2 a 0 -, ficando com o ponto extra. O rebaixado São Bernardo continua com azar. Empatou sem gols, em casa, com o Capivariano mas perdeu o ponto extra nos pênaltis - 2 a 3. Em Lins, o Linense venceu o Ecus por 2 a 1. Abrindo a rodada, na manhã deste domingo, em Lençóis Paulista, o Lençoense somou dois pontos após empatar com o Jalesense por 2 a 2 e levar a vantagem na cobrança de penalidades máximas - 19 a 18. O jogo entre Santacruzense e Palmeirinha de Porto Ferreira foi cancelado porque o time de Santa Cruz não pagou a taxa de arbitragem. Agora, o caso será julgado pelo Tribunal de Justiça da Federação Paulista, mas o Santacruzense deve perder os pontos e ainda corre o risco de ser eliminado da competição. Confira os resultados da rodada: Radium (0) 2 x 2 (2) Santa Ritense; Lençoense (19) 2 x 2 (18) Jalesense; São Bernardo (2) 0 x 0 (3) Capivariano; Guaratinguetá 3 x 1 Rio Claro; Primavera 4 x 1 Guarujá; Linense 2 x 1 Ecus e Penapolense 2 x 1 Monte Azul. Classificação: 1) Primavera - 56 pontos 2) Rio Claro e Monte Azul - 48 4) Santa Ritense - 47 5) Linense - 43 6) Guaratinguetá - 42 7) Lençoense - 38 8) Santacruzense - 34 9) Penapolense - 32 10) Palmeirinha - 30 11) Guarujá, Ecus e Capivariano - 27 14) Jalesense - 18 15) Radium - 17 16) São Bernardo - 4