Primavera defende invencibilidade em Mauá O Primavera, único time ainda invicto na fase final do Campeonato Paulista da Série B1, com quatro pontos ganhos em dois jogos, vai a Mauá enfrentar o Mauaense neste sábado, às 10 horas, tentando se manter em primeiro lugar na classificação. O time da Grande São Paulo, com um ponto a menos, quer fazer valer o fator torcida para, com uma combinação de resultados, assumir a liderança. Pelo regulamento da Federação Paulista de Futebol, nesta fase os oito times se enfrentam em turno e returno e, ao final, as duas equipes mais bem colocadas garantem o acesso à Série A3 (Terceira Divisão) de 2004. Eis os jogos: Sábado - 10:00 - Mauaense x Primavera; Domingo - 15:00 - Ecus x Linense; Batatais x Capivariano.