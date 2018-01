Primavera é campeão da Série B2 O Primavera é o campeão do Campeonato Paulista da Série B2 - quinta divisão estadual. O time de Indaiatuba garantiu o título com três rodadas de antecedência, após a vitória sobre o Monte Azul por 4 a 3, neste domingo, em Monte Azul Paulista, no complemento da 27ª rodada. O Primavera já tinha conquistado o acesso à Série B1 para a próxima temporada. Agora, chega aos 61 pontos e não pode mais ser alcançado pelos seus concorrentes, que brigam pelo vice-campeonato e o direito de subir de divisão. Três clubes disputam a outra vaga: Rio Claro (54 pontos), Santa Ritense (50) e Linense (47). O título da B2 é um prêmio para o processo de profissionalização iniciado em 1999. Em 95, o Primavera foi campeão desta mesma divisão, sob o comando de Estevam Soares, ex-treinador do Guarani e da Ponte Preta e atualmente está no Náutico. Por falta de respaldo na cidade, que não apoiou o clube na ampliação do seu estádio, o time não garantiu o acesso. Além disso, ficou inativo e só voltou às atividades em 99, quando ficou em terceiro lugar e perdeu o acesso para Flamengo de Guarulhos e Lençoense. No ano 2000 chegou às semifinais e agora, é o campeão. Clube tradicional do interior de São Paulo, o Primavera foi fundado em 1927, sendo que em janeiro completará seu Jubileu de Diamante (75 anos). Tem um estádio com capacidade para 5.200 torcedores e conta com o apoio da torcida da cidade, distante 90 quilômetros da capital paulista. Seus números também são os melhores da competição. O time tem o melhor ataque (71 gols), melhor defesa (20) e maior número de vitórias(18). O título aconteceu em grande estilo, porque saiu após uma grande virada. No primeiro tempo, o Monte Azul vencia por 2 a 0, com gols do atacante Neto. Na segunda etapa, o Primavera mostrou sua força e marcou quatro, com Gaúcho, Renato Cezar, Da silva e Laércio. O time da casa ainda diminuiu com Neto, cobrando pênalti. Classificação: 1) Primavera - 61 pontos; 2) Rio Claro - 54; 3) Santa Ritense - 50; 4) Linense - 47; 5) Monte Azul e Guaratinguetá - 45; 7) Lençoense e Penapolense - 36; 9) Capivariano - 31; 10) Palmeirinha - 30; 11) Ecus - 30; 12) Guarujá - 26; 13) Jalesense - 23; 14) Radium - 15; 15) São Bernardo - 2. O Santacruzense foi eliminado da competição por não estar em dia com o pagamento de taxas e encargos.