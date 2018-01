Primavera e Rio Claro mantêm liderança Apenas Primavera e Rio Claro conseguiram manter a liderança na classificação geral da Série B-2 do Campeonato Paulista ao final da quarta rodada, realizada neste domingo. O Primavera venceu fora de casa o lanterna Radium por 3 a 1 e o Rio Claro venceu o Santa Ritense por 3 a 2 no confronto de líderes. O Linense perdeu por 1 a 0 para o Santacruzense e o Guaratinguetá empatou em 3 a 3 nos pênaltis, mas conquistou o ponto extra nos pênaltis ao vencer por 7 a 6. Aconteceram mais cinco jogos. No sábado o Guarujá venceu o Palmeirinha por 4 a 3. Resultados da Rodada - Rio Claro 3 x 2 Santa Ritense; Radium 1 x 3 Primavera; Santacruzense 1 x 0 Linense; Penapolense (7) 3 x 3 (6) Lençoense; São Bernardo (0) 3 x 3 (2) Guaratinguetá; Ecus 2 x 3 Monte Azul; Jalesense 3 x 0 Capivariano; Guarujá 4 x 3 Pa lmeirinha (sábado) Classificação - 1) Primavera e Rio Claro 12 pontos; 3) Linense, Santa Ritense, Monte Azul 9; 6) Guaratinguetá 8; 7) Lençoense 7; 8) Guarujá 6; 9) Penapolense 5; 10) Jalesense e Santacruzense 4; 12) Capivariano e Palmeirinha 3; 14) Ecus 2; 15) São Bernard o 1 e 16) Radium 0.