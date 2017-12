Primavera e Rio Claro mantém ponta Primavera e Rio Claro continuam na briga pela liderança da Série B-2 do Campeonato Paulista. Ambos venceram seus jogos na rodada, pela 9º rodada do torneio. Jogando em casa, o Primavera não teve dificuldades para vencer o fraco Palmeirinha, por 3 a 2, e continuar na liderança do torneio. No sábado, o vice-líder Rio Claro massacrou o lanterna São Bernardo, no ABC, por 7 a 1. O Santa Ritense, terceiro colocado, empatou em 0 a 0 com o Guaratinguetá, ganhando o ponto extra nos pênaltis. Outro destaque da rodada foi a goleada do Santacruzense, sobre o Ecus, por 4 a 0. Confira os resultados da 9º rodada: Radium 1 x 3 Guarujá, Santacruzense 4 x 0 Ecus, Linense (3) 1 x 1 (4) Monte Azul, Lençoense (1) 1 x 1 (2) Capivariano, Guaratinguetá (3) 0 x 0 (1) Santa Ritense, Primavera 3 x 1 Palmeirinha, Penapolense (3) 1 x 1 (2) Jalesense e São Bernardo 1 x 7 Rio Claro. Classificação: 1) Primavera 26 pontos, 2) Rio Claro 25, 3) Santa Ritense 21, 4) Monte Azul 21, 5) Linense 19, 6) Guaratinguetá 16, 7) Guarujá 16, 8)Santacruzense 14, 9) Penapolense 13, 10) Lençoense 12, 11) Capivariano 11, 12) Ecus 10, 13) Jalesense 9, 1 4) Palmeirinha 9, 15) Radium 6 e 16) São Bernardo 1.