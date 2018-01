Primavera e São José jogam pela A3 Pelo complemento da 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3, Primavera e São José se enfrentam nesta quarta-feira, às 15 horas, no estádio "Ítalo Mário Limongi", em Indaiatuba. A partida havia sido adiada em virtude do não pagamento do São José de duas parcelas equivalentes a R$ 12 mil junto à Federação Paulista de Futebol. O clube teve seus dois jogos - contra Primavera e Mauaense - suspensos pelo TJD. Na quinta-feira passada os dirigentes do São José resolveram a situação, quitando o débito. O time de Indaiatuba, oitavo colocado do Grupo 2 com seis pontos entrará em campo necessitando como nunca da vitória para fugir do rebaixamento. O técnico Jenildo Cavalcante, ex-ponta do Corinthians faz sua estréia no time, substituindo Badeco, demitido na segunda-feira. O São José é o sexto colocado do Grupo 2, com 14 pontos, sonhando com uma das quatro vagas na segunda fase. No final de semana, será disputada a 13ª rodada. O líder do Grupo 1, o XV de Piracicaba, enfrenta a Ferroviária, em Piracicaba. No Grupo 2, o líder Palmeiras B, tentando se recuperar de duas derrotas seguidas, vai pegar o Itararé. Eis como fica a rodada: sábado - 10 horas - Mauaense x ECO -Osasco; 15 horas - Grêmio Barueri x ECUS; domingo - 10 horas - XV de Jaú x Independente; 11 horas - Inter de Bebedouro x Barretos; Taboão da Serra x São José; Primavera x São Vicente; 15 horas - SEV x Jaboticabal; Monte Azul x Rio Claro; Itararé x Palmeiras-B e 16:00 - XV de Piracicaba x Ferroviária.