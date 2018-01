Primavera enfrenta Tupã pelo acesso na B1 A apenas duas rodadas do término do Campeonato Paulista da Série B1, o Primavera volta a campo nesta sexta-feira, às 15 horas, para enfrentar o Tupã. O jogo será realizado no estádio Carlos Affini, em Paraguaçu Paulista, em virtude dos incidentes ocorridos na 11ª rodada, quando um torcedor lançou uma bomba caseira no campo. O artefato explodiu próximo ao técnico Miro Capeloza, do Capivariano e revoltou todo o time de Capivari, que levou o caso à Federação Paulista de Futebol (FPF) e o Tupã acabou punido com a perda de três partidas em seu campo, além do pagamento de uma multa de R$ 360. Na última rodada, o Primavera goleou o Batatais por 4 a 1 e se manteve na terceira posição da competição, com 20 pontos. Já o Tupã foi goleado pelo Linense por 4 a 0. Confira a 13ª rodada - Sexta-feira - 20h30 - Tupã x Primavera; Domingo - 15h - Batatais x Mauaense; Capivariano x Linense; Velo Clube x Ecus. Classificação - 1) Mauaense 25; 2) Linense 22; 3) Primavera 20; 4) Ecus 17; 5) Batatais 14; 6) Tupã e Capivariano 12; 8) Velo Clube 11.