Primavera faz outra vítima na B-2 O Primavera de Indaiatuba continua caminhando a passos largos rumo à Série B-1. Neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Paulista da série B-2 - quinta divisão - o líder isolado venceu o Palmeirinha, em Porto Ferreira, por 3 a 0. A gora tem 58 pontos e continua como favorito a uma das duas vagas de acesso à Série B-1 na próxima temporada. A briga maior, agora, deve ser mesmo pela segunda vaga. Pela manhã, em casa, o Rio Claro (51) manteve a vice-liderança ao vencer o lanterna São Bernardo, por 2 a 1, com muita dificuldade. O Monte Azul (48) caiu para terceiro lugar ao perder, em casa, para o Linense, por 2 a 1, sofrendo dois gols no final do jogo. A partida Ecus x Santacruzense não foi realizada porque o Santacruzense tem débitos com a Federação Paulista de Futebol. Os pontos devem ser creditados para o Ecus, mas somente após apreciação do caso pelo Tribunal de Justiça. Resultados - Guarujá (3) 3 x 3 (2) Radium; Rio Claro 2 x 1 São Bernardo, Capivariano 2 x 1 Lençoense, Jalesense 2 x 1 Penapolense, Monte Azul 1 x 2 Linense, Palmeirinha 2 x 3 Primavera e Santa Ritense 0 x 2 Guaratinguetá. Classificação - 1) Primavera 58 pontos; 2) Rio Claro 51; 3) Monte Azul 48; 4) Santa Ritense 47; 5) Linense 46; 6) Guaratinguetá 45; 7) Lençoense 38; 8) Santacruzense 34; 9) Penapolense 32; 10) Capivariano 31; 11) Palmeirinha 30; 12) Guarujá 29; 13) Ecus 27; 14) Jalesense 21; 15) Radium 18 e 16) São Bernardo 5.