Primavera garante acesso à Série B-1 A cidade de Indaiatuba, distante 90 quilômetros da capital, está em festa. O Primavera confirmou seu favoritismo dentro do Campeonato Paulista da Série B-2 - quinta divisão - e garantiu o acesso para a Série B-1 na próxima temporada. O Fantasma da Ituana, como é chamado por sua torcida, carimbou seu passaporte ao vencer o Ecus de Suzano(27), por 3 a 1, nesta manhã de domingo, em Indaiatuba. Mais de 1.500 torcedores empurraram o Primavera para a vitória, que superou o adversário com gols de Laércio, Zaltron e Júlio César. O líder isolado, com 58 pontos, só espera confirmar o título nas próximas três rodadas. A briga, agora, vai ficar pela segunda vaga. O Rio Claro (53), vice-líder, é o favorito. Mesmo jogando fora de casa, o Rio Claro venceu o Lençoense, por 3 a 1. Ainda pela manhã,em Mococa, o Radium(15), penúltimo colocado,foi goleado por 5 a 1 pelo Palmeirinha (30). Os dois times rebaixados já estão definidos. Um deles é o lanterna São Bernardo. O outro é o Santacruzense, eliminado por falta de pagamento de taxas de arbitragem e encargos sociais. Resultados da rodada - Radium 1 x 5 Palmeirinha; Lençoense 1 x 3 Rio Claro; São Bernardo 1 x 3 Santa Ritense; Guaratinguetá (3)0 x 0(2) Guarujá; Primavera 3 x 1 Ecus; Linense (3)1 x 1(4)Jalesense e Penapolense 2 x 1 Capivariano. Classificação da Série B-2: 1) Primavera 58; 2) Rio Claro 53; 3) Santa Ritense 47; 4)Monte Azul 45; 6)Linense 44; 6) Guaratinguetá 42; 7) Lençoense 36; 8)Penapolense 34; 9)Capivariano 31; 10)Palmeirinha 30; 11)Ecus 27; 12) Guarujá 25; 13) Jalesense 23; 14) Radium 1 5; 15) São Bernardo 2.