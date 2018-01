Primavera garante acesso para Série A3 O Primavera garantiu o vice do Campeonato Paulista da Série B1 e, conseqüentemente, o acesso à Série A3 em 2004, ao vencer o Capivariano por 3 a 2, neste domingo, em Indaiatuba. O Grêmio Mauaense, campeão antecipado, fechou a temporada com chave de ouro ao golear o Tupã por 6 a 0, em Mauá. Os dois novos integrantes da Série A3, equivalente à terceira divisão estadual, já vão participar do Conselho Arbitral marcado para a próxima quarta-feira. Os outros 14 clubes que sobraram na Série B1 vão se juntar aos 16 da B2 e aos 12 da B3. A unificação entre estas três séries já está definida pela Federação Paulista no próximo ano. A idéia é regionalizar a competição para diminuir as despesas e acirrar as rivalidades. Mais de três mil pessoas viram a vitória do Primavera em Indaiatuba. Este jogo foi considerado, por alguns torcedores, como o mais importante da vida do clube, em 76 anos de existência. A vitória sobre o Capivariano foi incontestável. O time terminou esta segunda fase com 26 pontos, um a mais que o Linense, que goleou em casa o Velo Clube, por 4 a 1. Em Mauá, além de premiar seus torcedores com uma bela goleada, o Mauaense recebeu o troféu de campeão pelo merecido título da temporada. Na sexta-feira, apenas cumprindo tabela, o Ecus venceu o Batatais, por 3 a 2, em Suzano. Classificação final: 1) Mauaense - 31 pontos; 2) Primavera - 26; 3) Linense - 25; 4) Ecus - 21; 5) Capivariano - 15; 6) Batatais - 14; 7) Tupã e Velo Clube - 12.