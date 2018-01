Primavera goleia e assume liderança O grande destaque da 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série B-2 - quinta divisão -, disputada neste domingo cedo, foi a goleada do Primavera sobre o Jalesense, em Jales, por 8 a 0. A vitória colocou o time de Indaiatuba na liderança da competição ao lado do Rio Claro, ambos com 32 pontos ganhos. Os dois times têm campanhas parecidas e só desempatam pelo saldo de gols - 33 contra 17 para o Primavera. O Primavera aproveitou a desorganização do adversário, sem técnico e dirigido pelo próprio presidente, para aplicar sua maior goleada na competição. Os gols foram marcados por Zaltron (3), Laércio, Luiz Henrique, Polaco, Júlio César e Claudinho. O Rio Claro empatou, em casa, em zero a zero, com o Linense, que estreou o técnico Lelo. Nos pênaltis, o time de Rio Claro levou a melhor, 4 a 3, ainda mantendo a primeira posição. O Monte Azul venceu o Radium de Mococa, por 5 a 4, comprovando que em casa é um time praticamente imbatível. O Palmeirinha, de Porto Ferreira, não perdoou o lanterna São Bernardo, goleando por 5 a 1. Resultados: Palmeirinha 5 x 1 São Bernardo, Ecus (1) 0 x 0 (2) Guaratinguetá, Monte Azul 5 x 4 Radium, Jalesense 0 x 8 Primavera, Capivariano 1 x 2 Santacruzense, Rio Claro (4) 0 x 0 (3) Linense, Santa Ritense (2) 1 x 1 (1) Penapolense e Guarujá 0 x 1 Lençoense. Classificação - 1) Primavera e Rio Claro 32; 3) Monte Azul e Santa Ritense 27; 5) Linense 25; 6) Guaratinguetá 22; 7) Santacruzense e Guarujá 20; 9) Lençoense 17; 10) Palmeirinha e Ecus 15; 12) Capivariano e Penapolense 14; 14) Jalesense 9; 15) Radium 7; 16) São Bernardo 1.