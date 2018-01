Primavera joga nesta sexta pela B2 O Primavera de Indaiatuba enfrenta o Jalesense nesta sexta-feira pela 27ª rodada do Campeonato Paulista da Série B-2. A partida foi antecipada a pedido dos dois times, uma vez que para ambos o resultado do jogo não terá efeito direto na classificação. A equipe de Indaiatuba já garantiu o título de campeão antecipadamente. Já o time de Jales não tem mais chances de subir e de ser rebaixado, porque está com 23 pontos na décima terceira colocação. Cai apenas um time para a Série B3 em 2002 e o São Bernardo, com apenas dois pontos, já está rebaixado. O Santacruzense, eliminado por falta de pagamentos de taxas, é o outro rebaixado. Todos os outros jogos acontecerão no final de semana. Jogos da 27ª Rodada - Primavera x Jalesense (sexta); Radium x Monte Azul; Lençoense x Guarujá; São Bernardo x Palmeirinha; Guaratinguetá x Ecus; Linense x Rio Claro e Penapolense x Santa Ritense. Classificação - 1) Primavera 61 pontos; 2) Rio Claro 54; 3) Santa Ritense 50; 4) Linense 47; 5) Monte Azul e Guaratinguetá 45; 7) Lençoense e Penapolense 36; 9) Capivariano 31; 10) Palmeirinha e Ecus 30; 12) Guarujá 26; 13) Jalesense 23; 14) Radium 15 e 15) São Bernardo 2.