Primavera lidera sozinho a Série B2 O Primavera assumiu a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série B2, com 18 pontos, depois de vencer por 3 a 0 a equipe do Lençoense, em Indaiatuba. O líder ainda foi favorecido pelo empate entre Monte Azul e Santa Ritense, que também estavam em primeiro lugar. Os dois ficaram no 1 a 1 e o Santa Ritense ganhou o ponto extra nos pênaltis (0 a 2). A rodada desse fim de semana teve muitos gols, com uma média de 3,12 por jogo. Nenhuma partida terminou 0 a 0. Confira os resultados: Santacruzense 3 x 1 São Bernardo; Primavera 3 x 0 Lençoense; Linense 0 x 1 Guaratinguetá; Penapolense 2 x 1 Radium; Capivariano 1 x 2 Palmeirinha; Monte Azul (0)1 x 1(2) Santa Ritense; Jalesense (3)3 x 3(2) Guarujá e Rio Claro 2 x 1 Ecus. Classificação do campeonato: 1) Primavera - 18 pontos 2) Santa Ritense - 17 3) Monte Azul e Rio Claro - 16 5) Guaratinguetá - 15 6) Linense - 12 7) Guarujá e Penapolense - 11 9) Santacruzense - 10 10) Ecus e Lençoense - 7 12) Radium e Palmeirinha - 6 14) Jalesense e Capivariano - 3 16) São Bernardo - 1