Primavera perde a primeira na B2 O Primavera de Indaiatuba perdeu a invencibilidade e a liderança do Campeonato Paulista da Série B-2, ao ser derrotado pelo Ecus por 5 a 4, em Suzano, na manhã deste domingo. O novo líder da competição é o Rio Claro, que chegou aos 28 pontos depois de vencer o Lençoense, por 2 a 1, no sábado. Num jogo emocionante em Suzano, o Primavera chegou a estar perdendo por 4 a 1, reagiu e chegou a um empate em 4 a 4. Mas, no final, tomou o quinto gol, de pênalti. Bruno, do Ecus, fez quatro gols e Robertinho marcou mais um. Para o Primavera marcaram Júlio César (2), Renato e Gabriel. No sábado, o Guaratinguetá empatou em 2 a 2 com o Guarujá e venceu nos pênaltis por 2 a 1. No clássico regional contra o Radium, o Palmeirinha goleou por 4 a 1. Em Monte Azul, o time da casa se manteve a terceira posição do campeonato, com 24 pontos, ao derrotar o Santacruzense por 3 a 1, com gols de Leandro, Alexandre e Neto - Néri marcou para os visitantes. Os outros resultados do domingo foram estes: Santa Ritense 4 x 0 São Bernardo, Jalesense 0 x 1 Linense e Capivariano 4 x 2 Penapolense. Classificação: 1) Rio Claro - 28 2) Primavera - 26 3) Santa Ritense e Monte Azul - 24 5) Linense - 22 6) Guaratinguetá - 18 7) Guarujá - 16 8) Santacruzense e Capivariano - 14 10) Penapolense - 13 11) Lençoense - 12 12) Lençoense e Palmeirinha - 12 14) Jalesense - 9 15) Radium - 6 16) São Bernardo - 1