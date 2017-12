Primavera recebe faixas do Palmeiras Um time misto do Palmeiras, reforçado com alguns conhecidos jogadores como o atacante Tuta e o volante Claudecir, vai entregar as faixas de campeão paulista da Série B-2, equivalente à quinta divisão estadual, ao Primavera. O jogo de festa acontece neste domingo, às 11 horas, em Indaiatuba. Como está suspenso, Tuta não pode enfrentar o Botafogo-RJ neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e irá participar da partida em Indaiatuba. Já o volante Claudecir está se recuperando de uma grave contusão e, procurando ganhar ritmo de jogo, também fará parte do misto do Palmeiras. A cidade de Indaiatuba está ansiosa para receber a equipe do Palmeiras. São esperados 2 mil torcedores na jogo de festa deste domingo. Com um departamento de futebol profissional, o Primavera fez uma excelente campanha no campeonato deste ano e garantiu o acesso à Série B1 em 2002.