Primavera se isola na liderança da B2 O Primavera de Indaiatuba assumiu a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série B2, agora com 35 pontos, ao vencer o clássico regional contra o Capivariano, por 2 a 0, na rodada deste domingo. Já o vice-líder Rio Claro só empatou com o Santacruzense, em 2 a 2, perdendo o ponto extra nos pênaltis. Os gols do Primavera foram marcados no final do jogo, aos 43 minutos, por Zaltron, e aos 46, com Márcio Santos. Essa foi a terceira derrota seguida do Capivariano, que promete se reforçar com o apoio do empresário Oliveira Junior. A rodada foi boa para o Santa Ritense, que venceu o Linense por 2 a 1, em Lins, chegando aos 30 pontos e assumindo a terceira posição. Em outro jogo importante deste domingo, Guaratinguetá e Monte Azul empataram em 2 a 2, mas o Guará levou vantagem nos pênaltis (2 a 1). O Monte Azul caiu para o quarto lugar, com 28 pontos, enquanto o Guará é sexto colocado, com 24. Resultados da rodada: Radium 4 x 0 Jalesense; Santacruzense (3) 2 x 2 (2) Rio Claro; Linense 1 x 2 Santa Ritense; Lençoense 3 x 1 Palmeirinha; Guaratinguetá (2) 2 x 2 (1) Monte Azul; Primavera 2 x 0 Capivariano, Penapolense 3 x 2 Guarujá e São Bernardo 0 X 2 Ecus. Classificação do campeonato: 1) Primavera - 35 2) Rio Claro - 33 3) Santa Ritense - 30 4) Monte Azul - 28 5) Linense - 25 6) Guaratinguetá - 24 7) Santacruzense - 22 8) Guarujá e Lençoense - 20 10) Ecus - 18 11) Penapolense - 17 12) Palmeirinha - 15 13) Capivariano - 14 14) Radium - 10 15) Jalesense - 9 16) São Bernardo - 1