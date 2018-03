Primavera segura o líder da Série A3 O Grêmio Mauaense não conseguiu manter a série de vitórias consecutivas no Campeonato Paulista da Série A3. Neste sábado, em seu estádio, na cidade de Mauá, ficou no empate com o Primavera, por 1 a 1. Após a abertura da sexta rodada, o Mauaense lidera o grupo 2, com 10 pontos, um a mais que o vice-líder, o próprio Primavera. No jogo deste sábado, o Primavera saiu na frente no primeiro tempo, com um pênalti cobrado por Guilherme. Mas o Mauaense empatou, no final do segundo tempo, também de pênalti cobrado por Eusébio. A rodada será completada neste domingo, com mais sete jogos.