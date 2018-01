Primavera termina turno em 1º na B-2 O Primavera de Indaiatuba provou sua superioridade dentro da Série B-2 do Campeonato Paulista, quinta divisão, ao vencer o vice-líder Rio Claro, por 2 a 1, na casa do adversário, neste sábado à tarde. Com esta vitória o Primavera conquistou o título simbólico do primeiro turno, com 38 pontos, cinco a mais que o segundo colocado. O Primavera, dirigido por Roberto Fernandes, liderou a primeira fase do torneio de ponta a ponta, justificando a liderança absoluta. O regulamento vai garantir o acesso para a Série B-1 dos dois primeiros colocados ao final do returno. No clássico da rodada, em Rio Claro, um jogo emocionante. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Renato César abriu o placar. O time da casa empatou, no segundo tempo, com Paulo, mas não conseguiu segurar o resultado. Laércio fez o gol da vitória do líder aos 20 minutos da etapa final. No outro jogo do sábado, pela Série B-2, o Guarujá venceu o Linense, por 2 a 1, em Guarujá. A vitória levou o Guarujá aos 26 pontos, o que garante a quinta posição na tabela, ultrapassando o próprio Linense, que agora é o sexto colocado, com 25 pontos. A última rodada do primeiro turno da Série B-2 será completada neste domingo, com mais seis jogos, todas às 15 horas: Ecus x Lençoense, Monte Azul x São Bernardo, Jalesense x Guaratinguetá, Capivariano x Radium, Santa Ritense x Santacruzense, Palmeirinha x Penapolense.