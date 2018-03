Primavera tropeça na Série B2 O Primavera teve seu primeiro tropeço na Série B2 do Campeonato Paulista deste ano. Jogando em Guaratinguetá, o time de Indaiatuba empatou neste domingo em 0 a 0 com o time da casa e não conquistou nenhum ponto, porque nos pênaltis, perdeu por 3 a 1. O resultado negativo fez com que outros times encostassem na liderança da competição. O Monte Azul também está com 18 pontos e ocupa a segunda colocação graças à vitória sobre o Palmeirinha fora de casa por 3 a 0. E a terceira posição é do Santa Ritense, que ganhou de 3 a 2 do Capivariano. A lanterna da competição ainda é do São Bernardo, que neste final de semana perdeu a sexta partida na competição ao ser goleado pelo Penapolense por 5 a 0. Logo acima estão Jalesense (que perdeu cinco pontos por ter escalado um jogador irregular), Capivariano e Palmeirinha. Resultados da Rodada - Capivariano 2 x 3 Santa Ritense; Ecus 6 x 2 Jalesense; Guaratinguetá (3) 0 x 0 (1) Primavera; Linense 3 x 0 Lençoense; Palmeirinha 0 x 3 Monte Azul; Penapolense 5 x 0 São Bernardo; Radium 2 x 0 Santacruzense e Rio Claro 1 x 2 Guaru já (sábado). Confira a classificação da Série B2: 1) Primavera, Monte Azul e Santa Ritense - 15 pontos 4) Rio Claro - 13 pontos 5) Guaratinguetá e Linense - 12 pontos 7) Guarujá - 10 pontos 8) Penapolense - 8 pontos 9) Santacruzense, Ecus e Lençoense - 7 pontos 12) Radium - 6 pontos 13) Capivariano e Palmeirinha - 3 pontos 15) Jalesense - 1 ponto 16) São Bernardo - 1 ponto.