Primavera vacila e perde na Série B-2 Líder absoluto do Campeonato Paulista da Série B-2 - quinta divisão - o Primavera vacilou na 21ª rodada, disputada neste domingo à tarde, ao empatar sem gols, em Indaiatuba, com o Guaratinguetá. Na cobrança de pênaltis, para decidir o ponto extra, perdeu por 5 a 4. Este resultado é como uma derrota para a equipe, que não pontua. Na briga por alcançar o Rio Claro (45), que venceu o Guarujá (29) por 1 a 0 no sábado, o Santa Ritense (45) jogou seu melhor futebol contra o Capivariano (26) e conseguiu a vitória. Também na luta pela vice-liderança, o Monte Azul (42) se recuperou dos resultados ruins das últimas rodadas e venceu em casa o Palmeirinha (27) por 3 a 2. Na única goleada da rodada, o Santacruzense (33) venceu o Radium (15) por 4 a 1 e ainda sonha com o acesso para a Série B-1 de 2002. Na luta para fugir do rebaixamento, o Jalesense (12) conseguiu um bom resultado ao vencer o Radium (15) por 2 a 0. A 21ª rodada teve a boa média de 2,7 gols por jogo. Confira os resultados da 21ª rodada: Santacruzense 4 x 1 Radium, Primavera (4) 0 x 0 (5) Guaratinguetá, Lençoense (3) 0 x 0 (1) Linense, Santa Ritense 3 x 1 Capivariano, Monte Azul 3 x 2 Palmeirinha e Jalesense 2 x 0 Ecus. Classificação: 1) Primavera 47 pontos; 2) Rio Claro e Santa Ritense 45, 4) Monte Azul 42, 5) Linense 36, 6) Guaratinguetá 36, 7) Lençoense 35, 8) Santacruzense 33, 9) Guarujá 29, 10) Palmeirinha 27, 11) Capivariano 26, 12) Penapolense 24, 13) Ecus 24, 14) Radium 15, 15) Jalesense 12 e 16) São Bernardo.