Primavera vence de novo na Série B2 O Primavera, de Indaiatuba, continua firme na luta para conquistar o acesso na Série B-2 do Campeonato Paulista. Neste domingo, jogando em casa, o Tricolor venceu por 2 a 1 a Santa Ritense e conquistou sua 16ª vitória no campeonato, chegando assim aos 52 pontos. Com esta vitória o time manteve a vantagem de quatro pontos sobre o Rio Claro e Monte Azul, que também venceram neste final de semana. O Rio Claro, jogando em casa, ganhou por 2 a 0 do Radium, de Mococa. O Monte azul também confirmou seu favoritismo em casa, vencendo por 12 a 1 ao Lençoense. A briga nas próximas rodadas promete ser acirrada, porque apenas campeão e vice vão garantir o acesso à Série B-1 em 2002. No confronto de lanternas, o Jalesense venceu o São Bernardo por 2 a 0 e, temporariamente, afastou o perigo de rebaixamento, já que está com 17 pontos, um a mais que o Radium. Resultados da rodada: Primavera 2 x 1 Santa Ritense; Santacruzense (2) 1 x 1 (3) Guarujá; Penapolense 1 x 0 Ecus; Linense (3) 0 x 0 (2) Palmeirinha; Rio Claro 2 x 0 Radium; Capivariano 1 x 2 Guarantinguetá; Jalesense 2 x 0 São Bernardo e Monte Azul 2 x 1 Lençoense. Classificação: 1) Primavera 52; 2) Rio Claro e Monte Azul 48; 4) Santa Ritense 45; 5) Linense 40; 6) Guaratinguetá 39; 7) Lençoense 36; 8) Santacruzense 34; 9) Palmeirinha 30; 10) Penapolense 29; 11) Guarujá e Ecus 27; 13) Capivariano 26; 14) Jalesense 1 7; 15) Radium 16 e 16) São Bernardo 4.