Primavera vence e sonha com título da B-1 O Primavera manteve o sonho de conquistar o título do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, ao vencer o Tupã, por 2 a 0, nesta sexta-feira à tarde, na cidade de Paraguaçu Paulista. O time de Indaiatuba, agora, é vice-líder, com 23 pontos , dois a menos do que o líder Grêmio Mauaense. O Tupã continua com 12 pontos. Válido pela penúltima rodada da segunda fase, este jogo foi realizado em Paraguaçu Paulista em virtude da perda do mando de três partidas do Tupã. Marcinho foi o destaque do jogo, marcando os dois gols do Primavera, ambos no segundo tempo. No domingo outros três jogos fecham a penúltima rodada da competição. Às 15 horas jogam Batatais x Mauaense, Capivariano x Linense e Velo Clube x Ecus. Classificação: 1) Mauaense 25 pontos; 2) Primavera 23; 3) Linense 22; 4) Ecus 17; 5) Batatais 14; 6) Tupã e Capivariano 12; 8) Velo Clube 11.